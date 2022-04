Auto kollidiert mit Straßenbahn - mehrere tausend Euro Schaden

Mannheim. In Mannheim ist am Mittwochnachmittag ein Auto mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei fuhr eine 28-Jährige gegen 15 Uhr von der Langen Rötterstraße kommend in die Friedrich-Ebert-Straße ein. Verkehrsbedingt kam die Frau auf den Bahngleisen zum Stehen. Eine aus Richtung Käfertal kommende Straßenbahn kollidierte im Kreuzungsbereich mit dem Wagen der Frau.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Am Fahrzeug der 28-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Der Schaden an der Straßenbahn konnte bisher nicht beziffert werden, dürfte laut Polizei jedoch geringer ausfallen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/33010 bei der Polizei zu melden.