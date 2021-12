Mannheim. Nach einem Unfall in der Neckarauer Straße kommt es am Freitagmittag zu Verkehrsbehinderungen in Richtung Mannheimer Innenstadt. Nach ersten Angaben eines Mitarbeiters vor Ort ist auf Höhe der Hauptfeuerwache ein Auto mit einer Straßenbahn der Linie 1 kollidiert. Der Straßenbahnverkehr in Richtung Innenstadt ist blockiert. Verletzt wurde offenbar niemand. Nöheres ist nicht bekannt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1