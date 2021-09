Auto kollidiert mit Straßenbahn

Eine 58-Jährige ist auf dem Kaiserring in Richtung Hauptbahnhof mit der Straßenbahn der Linie 2 kollidiert. Die Polizei teilte am Montag mit, dass weder die Fahrerin des Autos noch Insassen der Straßenbahn bei dem Unfall am Freitag gegen 7.50 Uhr verletzt wurden. Es entstand ein Schaden von 7500 Euro. An der Unfallstelle wird der Verkehr sowohl auf der Straße als auch auf der Schiene durch Ampeln geregelt – beide Beteiligten gaben laut Polizei bei der Unfallaufnahme an, dass ihre Ampel Grünlicht gezeigt habe. Ein technischer Defekt wird nach derzeitigem Ermittlungsstand ausgeschlossen. Der Verkehrsdienst hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich zu melden: 0621/174 42 22. pol/ jpp

