  Auto kollidiert mit Straßenbahn

Mannheim. Ein Autofahrer ist in Mannheim mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Nach Polizeiangaben vom Mittwoch entstand ein Schaden von rund 30 000 Euro bei dem Unfall, der sich bereits am Dienstag im Stadtteil Feudenheim ereignet hatte.

Der Fahrer des Pkw war gegen 14.30 Uhr mit einem VW-Kombi auf der Talstraße in Richtung Wingertsbuckel unterwegs. An einer Kreuzung hielt er zunächst aufgrund des Rotlichts einer Ampel an. Nachdem er eine Straßenbahn passieren ließ, sei er ohne auf die Ampel zu achten angefahren. Dabei übersah er eine zweite Straßenbahn, mit der der 56-Jährige Fahrer kollidierte.

Beide Fahrer sowie die in der Bahn befindlichen Fahrgäste kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.