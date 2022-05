Auto kollidiert mit Bahn

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn ist am Freitag auf der Feudenheimer Straße eine Frau verletzt worden. Zudem ist ein Gesamtschaden von rund 50 000 Euro entstanden. Nach Angaben der Polizei war die Frau mit ihrem Auto stadtauswärts unterwegs und wollte an der Einmündung Dudenstraße verkehrswidrig wenden. Dabei übersah sie eine stadtauswärts fahrende Straßenbahn und kollidierte mit dieser. Die Frau wurde in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Ihr Fahrzeug wurde abgeschleppt. Der Schienenverkehr war für rund eine halbe Stunde bis gegen 10.30 Uhr in beiden Richtungen voll gesperrt. pol (Bild: Renè Priebe)

