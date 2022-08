Auto kollidiert in Mannheim mit Straßenbahn - eine Person leicht verletzt

Mannheim. Ein Auto ist am Dienstagmittag, kurz vor 11.30 Uhr, im Mannheimer Stadtteil Sandhofen mit einer Straßenbahn der Linie 3 zusammengestoßen. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, hatte der Autofahrer am Bahnübergang der Sandhofer Straße offenbar die Vorfahrt der Bahn ignoriert. Nach Angaben eines Mitarbeiters vor Ort wurde das Fahrzeug bei der Kollision gegen ein Metallgeländer gedrückt. Der Autofahrer kam mit leichten Verletzungen zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus. Das Auto musste abgeschleppt werden.

