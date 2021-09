Auto kollidiert bei Wendemanöver mit Tram

Mannheim. Ein Auto ist am Freitagnachmittag in Mannheim mit einer Straßenbahn kollidiert. Nach ersten Angaben der Polizei habe sich er Unfall bei einem Wendemanöver des Autofahrers gegen 16.50 Uhr auf Höhe Neckarplatt ereignet. Aufgrund des Unfalls wurde der Stadtbahnverkehr an der Unfallstelle in Feudenheim deswegen in beide Richtungen gesperrt. Gegen 18 Uhr wurde das am Unfall beteiligte Auto abgeschleppt, sodass der Straßenbahnverkehr wieder aufgenommen werden konnte.

Der Fahrzeugverkehr auf der Feudenheimer Straße war dagegen in beide Richtungen nicht beeinträchtigt. Nach bisherigem Stand wurde niemand verletzt.