Mannheim. Ein BMW ist am Mittwoch gegen 7 Uhr aus noch unbekannter Ursache in der Zellstoffstraße in Mannheim-Waldhof in Vollbrand geraten. Der Fahrzeugführer wurde nicht verletzt, wie die Polizei mitteilt.

Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden.