Auto in Mannheim in Flammen - Werkfeuerwehr von Roche löscht Brand

Mannheim. Am Mittwochmorgen ist ein 5er BMW-Kombi in der Zellstoffstraße in Brand geraten. Der Fahrer konnte sein Fahrzeug auf der Zufahrt zu einem Parkplatz der Firma Roche noch anhalten und sich in Sicherheit bringen. Der Werkfeuerwehr Roche löschte den bereits im Motorraum in Vollbrand stehenden BMW. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Möglicherweise hängen die Brände an BMW-Fahrzeugen der letzten Monate mit einem Defekt am AGR-Kühler zusammen. Laut BMW kann Glykol aus undichten AGR-Ventilen des Kühlers austreten. Und das ist gefährlich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1