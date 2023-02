Mannheim. Ein Mercedes ist am Sonntagvormittag gegen 11.30 Uhr in Mannheim in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, fing der Motorraum, vermutlich wegen eines technischen Defekts, an zu brennen. Die Feuerwehr konnte denn Brand schnell löschen und somit ein komplettes Ausbrennen das Fahrzeug verhindern. Während den Löscharbeiten und Bergungsarbeiten muss die Auffahrt von der B38 in Richtung Ladenburg gesperrt werden. Verletzt wurde niemand.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1