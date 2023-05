Mannheim. Ein Pkw ist in Mannheim am Dienstagabend aufgebrochen worden. Wie die Polizei mitteilte, entwendeten bislang unbekannte Täter den Rucksack eines 36-Jährigen in der Zeit von 18.35 Uhr bis 18.50 Uhr aus dem unverschlossenen Transporter.

Der 36-Jährige hatte zuvor den Pkw zum Ausladen vor einem Restaurant in der Freßgasse in Q7 abgestellt. Zeugen werden gebeten, sich unter der folgenden Rufnummer 0621/1258-0 zu melden.