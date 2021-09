Auto in Käfertal entwendet

Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Käfertal ein mit Keyless-Go-System (deutsch etwa: Komfortöffnen) ausgestattetes Auto entwendet. Der Toyota, Modell C-HR, wurde zwischen 0 und 8 Uhr gestohlen, so die Polizei. Das Auto war vor dem Anwesen der Geschädigten in der Saarbrücker Straße abgestellt. Nach deren Aussage hatten diese den Hauptschlüssel während des Zeitraums bei sich, der Ersatzschlüssel lag abstrahlsicher im Haus. Der Wert des Fahrzeugs wird auf rund 15 000 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/174-4444 bei der Polizei zu melden. red/pol

