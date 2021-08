Auto geht während Fahrt plötzlich in Flammen auf

Mannheim. Ein Auto ist am frühen Montagmorgen während der Fahrt durch Mannheim-Rheinau in Flammen aufgegangen und infolgedessen ausgebrannt. Nach Angaben der Polizei, bog der 58-jährige Fahrer des Fahrzeugs in die Madenburgstraße ein, als ihm ein Leuchten im Motorraum auffiel. Der Mann setzte seine Fahrt fort, bis Flammen aus dem Motorraum schlugen und es anfing, stark zu rauchen. Daraufhin verließ er schnell seinen Wagen und verständigte die Feuerwehr. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf Gebäude und weitere Fahrzeuge verhindern und den Brand löschen. Dennoch wurde ein in der Nähe abgestelltes Auto durch die entstehende Hitzeentwicklung an Scheinwerfern und Stoßstange beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Während der Löscharbeiten war der Brandort weiträumig abgesperrt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1