Auto fängt bei Auffahrunfall in Mannheim Feuer

Mannheim. Bei einem Auffahrunfall auf der Seckenheimer Landstraße in Richtung Neuostheim ist am Mittwochmorgen der Motorbereich bei einem Auto in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, ereignete sich der Unfall, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren, gegen 8.30 Uhr. Das auffahrende Auto hatte im Motorraum Feuer gefangen. Eintreffende Polizeibeamte konnten mit einem Pulverlöscher die Flammen löschen, bevor die Feuerwehr eingetroffen ist. Dadurch konnte ein Vollbrand verhindert werden. Eine Person soll verletzt worden sein. Die Unfallunfallursache ist noch nicht geklärt.

