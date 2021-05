Auto fährt ungebremst in stehenden Pkw - Ersthelfer löschen Brand im Jungbusch

Mannheim. Ersthelfer haben einen Brand nach einem Verkehrsunfall in Mannheim gelöscht. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, kollidierte der 25-Jährige Unfallverursacher am Freitagmittag vermutlich aus Unachtsamkeit mit dem Wagen eines 24-Jährigen, der gerade dabei war, rückwärts in eine Parklücke in der Hafenstraße im Stadtteil Jungbusch einzuparken. Der Wagen des 24-Jährigen wurde dabei rund zehn Meter nach vorne gestoßen. Durch den Aufprall entfachte sich am Auto des Unfallverursachers ein Feuer im Motorraum. Der 24-Jährige hatte sich beim Unfall leicht verletzt.

Die Ersthelfer eilten mit Feuerlöschern herbei und verhinderten so vermutlich einen Vollbrand des Fahrzeugs. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden von mindestens 10.000 Euro.