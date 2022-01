Auto erfasst Fußgänger

Multiple, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen hat ein wartender Fußgänger am Freitagnachmittag in der Innenstadt erlitten. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, ist er von einem Auto erfasst worden und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Nach Angaben der Beamten war eine 37 Jahre alte Frau kurz nach 16 Uhr von der Augustaanlage in Richtung Innenstadt gefahren. An der Kreuzung zum Friedrichsring habe sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Ford verloren und den 48-jährigen Mann erfasst. Während der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass die Frau unter dem Einfluss von Drogen stand. Ihr Führerschein wurde einbehalten. Zudem wurde eine Blutprobe genommen. mig