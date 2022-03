Auto-Einbrecher festgenommen – Poliei sucht Eigentümer von Diebesgut

Mannheim. Bei einer Wohnungsdurchsuchung eines Auto-Aufbrechers in Ludwigshafen hat die Polizei weiteres Diebesgut sichergestellt und sucht nun die Eigentümer. Wie die Polizei mitteilt, war der 42-jährige Täter am Freitagabend, 11. Februar, nach Auto-Einbrüchen im Stadtteil Mannheim Oststadt auf dem Parkplatz eines Autohauses in der Gottlieb-Daimler-Straße festgenommen worden.

Gegen den Mann wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim zwischenzeitlich durch das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl erlassen und der 42-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Bei seiner Festnahme führte der Mann mutmaßliches Diebesgut mit sich. Die Durchsuchung seiner Wohnung in Ludwigshafen förderte nun weiteres mutmaßliches Diebesgut zutage. Die Herkunft eines Teils der Gegenstände ist laut Polizei noch unklar, deswegen hat die Polizei die Gegenstände im Internet aufgelistet, um die Eigentümer zu finden. Die Geschädigten werden gebeten, sich beim Polizeiposten Mannheim-Schwetzingerstadt unter der Rufnummer 0621 441125 zu melden.