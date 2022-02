Mannheim. Ein PKW hat am Montagmorgen gegen 9.24 Uhr in der Möhlstraße in Mannheim einen Zaun durchbrochen. Dabei wurde eine Person eingeklemmt. Das teilte die Feuerwehr mit. Sie befreite die Person aus ihrem Fahrzeug und übergab sie dem Rettungsdienst. Wie die Feuerwehr mitteilte, sind keine weiteren Personen betroffen. Drei stehende Autos wurden dabei beschädigt.

