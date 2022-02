Auto durchbricht Zaun - Fahrerin eingeklemmt

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren

Eine 84-jährige Frau hat mit ihrem Fahrzeug am Montagmorgen gegen 9.24 Uhr in der Möhlstraße in Mannheim einen Zaun durchbrochen. Wie die Polizei mitteilte, konnte die Frau daraufhin die Tür des Wagens nicht mehr öffnen und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurde nur leicht verletzt. Ursache für den Unfall war vermutlich, dass die Frau das Bremspedal mit dem Gaspedal verwechselte, als sie auf das Gelände einer Autowaschanlage einbog. Daraufhin verlor sie die Kontrolle über ihr Auto und beschädigte drei dahinter geparkte Pkws. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 45.000 Euro.