Auto brennt vollständig aus und beschädigt zwei weitere Fahrzeuge

Mannheim. Ein in der Mannheimer Oststadt geparktes Auto ist am frühen Freitagmorgen vollständig ausgebrannt. Durch die Hitzeentwicklung wurden bei dem Feuer gegen 1 Uhr in der Otto-Beck-Straße nach Angaben der Polizei zwei weitere Fahrzeuge beschädigt, die neben dem Brandauto geparkt waren. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von rund 70.000 Euro. Die Brandursache war unklar. Die Ermittlungen dazu wurden aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-3310 bei der Polizei zu melden.