Aus noch unbekannten Gründen ist ein Auto in der Nacht zum Samstag in Sandhofen in Flammen aufgegangen. Nach Angaben der Polizei ist der Wagen, der auf einem Parkplatz in der Kalthorststraße geparkt war, dabei nahezu vollständig ausgebrannt. Am Pkw entstand ein Schaden von geschätzten 35 000 Euro. Auch ein Baum, der in der Nähe des Autos stand, fing Feuer. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174 44 44 bei der Polizei zu melden. pol/yt

