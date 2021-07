Auto brennt an Straßenrand ab - Polizei sucht Zeugen

Mannheim. Polizei und Feuerwehr wurden am Samstagabend in die Maikammerstraße in Mannheim-Käfertal zu einem Autobrand gerufen. Laut Polizeiangaben konnte das Auto schnell gelöscht werden, trotzdem wurde dieses stark beschädigt. Ein Übergriff der Flammen auf umliegende Häuser und Pflanzen konnte jedoch verhindert werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Ursache für den Brand ist noch unklar. Mögliche Zeugen, die bei der Aufklärung zur Brandursache helfen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/1744444 zu melden.