Auto aufgebrochen und hochwertiges Werkzeug entwendet

Mannheim. Ein oder mehrere unbekannte Täter haben in Mannheim ein Auto aufgebrochen und Werkzeug im Gesamtwert von rund 3000 Euro entwendet. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der Wagen des Modells Citroen Jumper in Nahestraße im Stadtteil Neckarstadt-Ost abgestellt. Als Beute sicherten sich der oder die Unbekannten mehrere Marken-Bohrmaschinen, Akkuschrauber, Winkelschleifer und ein Meißelset. Der oder die Täter waren bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag am Werk.

Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 0621/3301-0 bei der Polizei.