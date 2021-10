Auszeichnung für Uniklinikum

Als erstes Krankenhaus in Deutschland ist das Universitätsklinikum Mannheim (UMM) zum fünften Mal in Folge als „Selbsthilfefreundliches Krankenhaus“ ausgezeichnet worden. Die Auszeichnung werde an Kliniken verliehen, die die Qualitätskriterien des Netzwerks „Selbsthilfefreundlichkeit und Patientenorientierung im Gesundheitswesen“ erfüllten und die Arbeit von Selbsthilfegruppen unterstützten, heißt es in einer Mitteilung der UMM. Ärztlicher Direktor und Geschäftsführer Hans-Jürgen Hennes erklärt, dass es seit vielen Jahren eine Zusammenarbeit mit Selbsthilfegruppen und dem Gesundheitstreffpunkt Mannheim gebe. So soll die Lebensqualität der Patienten verbessert werden, ergänzt Geschäftsführer Freddy Bergmann. Am Klinikum finden regelmäßig Beratungstermine von Selbsthilfevereinigungen statt, die Termine werden auf der Homepage der UMM veröffentlicht. baum/red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1