Auszeichnung für Uniklinik

Zum zweiten Mal in Folge hat die Universitätsmedizin Mannheim (UMM) das Gold Zertifikat als höchste Auszeichnung der „Aktion Saubere Hände“ (ASH) erhalten. Die ASH ist eine nationale Kampagne, die hygienische Händedesinfektion in deutschen Gesundheitseinrichtungen fördert. Ihr Gold Zertifikat würdigt das fortlaufende Engagement der UMM und ihrer Beschäftigten zur konsequenten Umsetzung der Handhygiene in der Patientenversorgung, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Universitätsklinikum ist das einzige Krankenhaus in Mannheim, das die höchste Auszeichnung der Aktion trägt.

Zur konsequenten Hygienepolitik der UMM gehört es, die Mitarbeitenden zu schulen und die Qualität der Hygienestandards fortlaufend zu überprüfen. Bei Compliance-Beobachtungen begleiten Hygienefachkräfte den Alltag auf Stationen und beraten die Teams zur Umsetzung von Hygiene-Vorgaben. Daneben führt die UMM regelmäßig Aktionstage zur Händehygiene durch. Zuletzt gab es dabei auch einen Fotowettbewerb, bei dem die Mitarbeitenden das Thema Händehygiene kreativ umsetzen durften. red