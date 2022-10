Auszeichnung für Schad

Die Deutsche Gesellschaft für Medizinische Physik (DGMP) hat Lothar Schad auf ihrer diesjährigen Jahrestagung in Aachen die Glocker-Medaille verliehen. Die Glocker-Medaille ist die höchste Auszeichnung, die die Fachgesellschaft vergibt. Die DGMP ehrte den Mannheimer Physiker mit der Medaille für seine langjährigen Verdienste um das Fachgebiet der Medizinischen Physik in Wissenschaft und Praxis.

Schad leitet den Lehrstuhl für Computerunterstützte Klinische Medizin an der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg seit 2007. Er gilt als Pionier auf dem Gebiet der Magnetresonanztomographie (MRT) und deren Einbeziehung in die stereotaktische Präzisionsbestrahlung bei der Behandlung von Tumoren des menschlichen Gehirns. „Unter den Trägern der Glocker-Medaille finden sich führende Medizinphysiker, die das Fachgebiet in Forschung, Lehre und klinischer Anwendung entscheidend vorangebracht haben. Ich fühle mich sehr geehrt, nun in diesen Kreis aufgenommen worden zu sein“, freut sich Schad.

Er ist seit Einführung der MRT in die Medizin in den 1990er Jahren als Forscher in diesem Bereich tätig. Der promovierte Kernphysiker spezialisierte sich in Medizinischer Physik und ging 1984 an das Deutsche Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Die Medaille ist ihrem ersten Ehrenmitglied Professor Richard Glocker (1890-1978) gewidmet, dem letzten Doktoranden Wilhelm Conrad Röntgens. red/baum