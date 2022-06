Mannheim. Aus einem Kesselwagen am Rangierbahnhof in Mannheim-Neckarau ist am Donnerstagmorgen 37-prozentige Salzsäure ausgetreten. Wie die Feuerwehr mitteilt, konnte der Schadstoff durch eine undichte Stelle am Wagen austreten. Ein Arbeiter der Deutschen Bahn hatte die Salzsäuredämpfe eingeatmet und wird derzeit von dem Rettungsdienst medizinisch versorgt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für Umwelt und Bewohner bestehe keine Gefahr. Umfangreiche Messungen werden an der Gefahrenstelle und im erweiterten Umkreis durchgeführt.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Schwetzinger Zeitung Mehr erfahren Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Feuer Brennender Traktor in Dielheim - rund 40.000 Euro Schaden Mehr erfahren