Austausch auf Freyaplatz

Es darf um Ärgernisse in der Stadt genauso gehen wie um Tipps und Anregungen für schöne Geschichten: An diesem Freitag, 10. September, endet die Sommertour der „MM“-Redaktion. Susanne Wasmuth-Gumbel, Redakteurin des „Südhessen Morgen“, sowie Stefan Proetel, Leiter der Lokal- und Regionalredaktion des „Mannheimer Morgen“, stehen von 10 bis 12 Uhr auf dem Markt in der Gartenstadt zum Austausch bereit. Wer direkt mit der Redaktion ins Gespräch kommen, Kritik oder Lob loswerden will, kann das ohne Anmeldung am Freitag auf dem Freyaplatz tun. Es ist der vorerst letzte Termin der diesjährigen Veranstaltungsreihe „MM“ im Dialog. In den vergangenen Sommerwochen waren die Redakteurinnen und Redakteure bereits auf dem Marktplatz in G 1, auf Franklin und auf dem Lindenhof zu Gast. lok

