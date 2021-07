Der Ausschuss für Sicherheit und Ordnung des Gemeinderats hat den Weg für einen verkaufsoffenen Sonntag am 3. Oktober in der Innenstadt frei gemacht. Einstimmig stimmte das Gremium am Dienstagnachmittag für eine Satzung unter Vorbehalt, die es erlauben würde, dass die Geschäfte an diesem Tag von 13 bis 18 Uhr öffnen. Der Ausschuss stimmte auch für eine Sonntagsöffnung bei einer möglichen Kerwe

