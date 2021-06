Ausschuss für Umwelt und Technik am Dienstag im Livestream

Mannheim. Bauvorhaben, Radverkehr, Klimaschutz – der Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) des Gemeinderats beschäftigt sich damit bei seiner öffentlichen Sitzung am Dienstag, 8. Juni (ab 16 Uhr). Die Sitzung wird per Video-Livestream in den Raum Swansea des Stadthauses N 1 übertragen. Wer die Diskussionen und Beschlüsse dort mitverfolgen möchte, muss sich zuvor per Email unter der Adresse 15ratsangelegenheiten@mannheim.de anmelden. Die Ausschusssitzung wird zugleich über den städtischen Youtube-Kanal übertragen und kann somit von überall online verfolgt werden.

