Ausgezeichnete Sprachgenies

Sie gelten als künftige Sprachgenies und stehen meist kurz vor dem Abitur: In der Jugendherberge Mannheim ist in diesem Jahr das Finale des Bundeswettbewerbs Fremdsprachen ausgetragen worden. Im Finale traten 50 Teilnehmer aus elf Bundesländern und zwei deutschen Auslandsschulen in Spanien und Italien zum sprachlichen Wettstreit an. Am Ende standen zehn Schülerinnen und Schüler aus den verschiedensten Klassen auf dem obersten Treppchen. Als Preis erhielten sie eine Aufnahme als Stipendiat in die Studienstiftung des deutschen Volkes. Des Weiteren wurden noch zehn zweite und 15 dritte Preise, sowie einige Geldpreise von verschiedenen Lehrerverbänden und privaten Stiftern, wie der Lebek-Stiftung vergeben.

Sichtlich gefreut hatte sich Sophie Rebecca Färber aus Walldorf. Die Schülerin des Kurfürst Friedrich-Gymnasiums Heidelberg gewann den Sonderpreis des Deutschen Altphilologen-Verbandes: „Das hat mich total überrascht. Da hat sich die ganze Mühe, die man da hinein gesteckt hat, doch gelohnt.“ Das Preisgeld will sie für ihr Studium verwenden. Auch andere Schüler waren überrascht: „Damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet“, war da des Öfteren mit einem freudigen Unterton zu hören. Mit launigen Worten moderierte der Kölner Torsten Schröder die Preisverleihung. Voraussetzung für die Teilnahme an dem Wettbewerb sind zwei Sprachen, von denen die erste aus den Bereichen Alt-Griechisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Latein, Russisch oder Spanisch stammen muss. Die zweite Sprache kann beispielsweise Japanisch, Türkisch, Polnisch oder Portugiesisch sein. Ein Schüler gab an, dass er neun verschiedene Sprachen beherrsche. Außerdem musste ein Video eingereicht werden. Dabei habe es keine schlechten Beiträge gegeben, unterstrich Lehrerin Susanne Bravo von der Bundesjury. Allerdings hätten sie Kriterien entwickelt, nach denen bewertet werden könne, was noch besser als gut sei.

Zum Gelingen der Ehrung trugen zwei musikalische Preisträger bei: Lina Weniger und Luca Bastian von der Städtischen Musikschule Mannheim hatten beim Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ gewonnen. Sie spielten meisterlich auf Querflöte und Klarinette auf. has