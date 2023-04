Ausgelöster Rauchmelder führt zu Drogenfund in Mannheimer Wohnung

Mannheim. Ein ausgelöster Rauchmelder hat die Polizei am Montagabend zu dem Fund von Drogen in der Mannheimer Wilhelmstraße geführt. Während des Einsatzes in der Wohnung eines 58-Jährigen nahmen die Beamtinnen und Beamten den Geruch von Marihuana wahr, berichtet die Polizei. Auf dem Wohnzimmertisch lag ein Beutel Marihuana, worauf die Einsatzkräfte insgesamt 180 Gramm Cannabis und sechs Cannabis-Pflanzen sicherstellten. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen wegen des unerlaubten Besitzes sowie des unerlaubten Anbaus von Betäubungsmitteln übernommen.

