Ausgangssperre für Nicht-Immunisierte in Mannheim wieder aufgehoben

Die Corona-Lage in Mannheim scheint sich zunehmend zu verbessern: Nach Angaben des Landesgesundheitsamtes sind in der Stadt am Samstag 157 Neuinfektionen gemeldet worden. Am Sonntag waren es 79. Damit hält der zuletzt positive Trend bei der Sieben-Tage-Inzidenz offenbar weiter an.

Am Samstag wies die Landesbehörde den Wert für Mannheim mit 415,2 aus. Da er damit zum fünften Mal in Folge die kritische Marke von 500 unterschritten hatte, hob die Stadt die nächtliche Ausgangssperre für Ungeimpfte wieder auf. Sie hatte seit 25. November gegolten. Demnach durften die Nicht-Immunisierten zwischen 21 und 5 Uhr ihre Wohnung nur aus einem triftigen Grund verlassen.

Am Sonntag sank die Inzidenz dann nochmals deutlich: Das Landesgesundheitsamt bezifferte sie auf 386,5. Der Durchschnitt in Baden-Württemberg beträgt demnach 457,5. Die Stadt Mannheim selbst veröffentlicht am Wochenende keine Zahlen zum aktuellen Infektionsgeschehen.

Zum Vergleich: Am Samstag vor einer Woche lag der Wert für Mannheim bei 496,9. Am Sonntag vor einer Woche gaben die Behörden ihn sogar mit 520,8 an.

Damit solche Anstiege künftig hoffentlich vermieden werden, gibt es weitere Impfaktionen in der Stadt. Die am Samstag im Einkaufszentrum Q6/Q7 war nach Angaben der Organisatoren „ein voller Erfolg“. Bereits kurz nach 7 Uhr seien die ersten Besucher da gewesen. Um 10 Uhr starteten die Ärzte mit der Immunisierung. Fünf Teams kümmerten sich an 13 Stationen um die Impfwilligen. So seien die vorhandenen 1000 Dosen innerhalb von Stunden verabreicht worden.

„Der Zuspruch am heutigen Tag war beeindruckend“, sagte Q6/Q7-Chef Hendrik Hoffmann einer Mitteilung zufolge. Das Motto der gemeinsamen Aktion von Mannheimer Urologen, Universitätsmedizin, Stadtverwaltung und Einkaufszentrum lautete „Gemeinsam gegen Corona“.