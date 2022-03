Auseinandersetzung zwischen vier Frauen in Neckarstadt-West - Zeugen gesucht

Mannheim. Die Polizei sucht Zeugen zu einem Streit, der sich am späten Freitagnachmittag in einer Straßenbahn in Mannheim-Neckarstadt ereignet hat. Wie die Polizei mitteilt, kam es gegen 17.40 Uhr in einer Bahn der Linie 4a zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier Frauen im Alter von 24 bis 41 Jahren. Zunächst entwickelte sich zwischen den Frauen aufgrund zweier mitgeführter Kinderwägen ein verbaler Streit. Dieser mündete in Handgreiflichkeiten, bei denen zwei der Beteiligten im Gesicht verletzt wurden. Da der genaue Tathergang nicht abschließend geklärt ist, bittet die Polizei, dass sich Zeugen unter der Rufnummer 0621/3301-0 melden.

