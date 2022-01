Ausbau des Mannheimer Herzogenriedbades: 43 Bäume müssen für Baugrube weichen

Mannheim. Für den Ausbau des Herzogenriedbades in Mannheim müssen 43 Bäume weichen. Das teilte die Stadt am Montag mit. Für deren Ausgleich sollen 131 Neupflanzungen erfolgen. Am morgigen Dienstag wird mit den genehmigten Fäll- und Rodungsarbeiten begonnen. Zuvor sei sichergestellt worden, dass es in den Bäumen keine geschützten Arten oder Brutvorkommen gibt, so die Stadt Mannheim. Die Hauptarbeiten für das neue Hallenbad sollen voraussichtlich im Mai beginnen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Herzogenriedbad wird durch das geplante Hallenbad zu einem Kombibad erweitert. Nach der Baufeldräumung wird in den kommenden Wochen mit dem Ausheben der Baugrube für den Neubau begonnen. Aktuell werden erste Tiefbauarbeiten vorgenommen, da im Baufeld Versorgungsleitungen umgelegt werden müssen.

Die ehemalige Parkplatzfläche in der Max-Joseph-Straße, auf welcher der Neubau entsteht, wurde bereits Anfang des Jahres nach einer frühzeitigen Ankündigung gesperrt und kann nicht mehr befahren werden.