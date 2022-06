Aus Liebe zum Schminken

Puder, Lippenstift, Eyeliner und Wimperntusche sind für Seda Yüksel mehr als nur Schminkutensilien: Sie liebt es, nicht nur sich selbst zu schminken, sondern auch anderen dabei zu helfen, sich wohl und vor allem schön zu fühlen. Unter ihrem Künstlernamen „Seda Jane Make-Up Artist“ lebt die 29-Jährige ihren farbenprächtigen Traum.

Geschminkt hat sich die Lindenhöferin bereits im Alter von 15 Jahren. „Das ist für die heutige Zeit nicht so wahnsinnig früh, damals aber schon“, sagt sie. Sie nimmt bereits als Vierjährige die alten Lippenstifte, die sie im Fundus der Theater-AG ihres Kindergartens findet, um ihre Lippen und Wangen rot anzumalen. „Ich habe davon einen leichten Ausschlag bekommen“, erinnert sie sich lachend.

Seda Yüksel beim hochkarätigen Make-up-Wettbewerb auf der Düsseldorfer Fachmesse, wo die Mannheimerin den zweiten Platz belegte. © Seda Yüksel

Ihre Eltern hätten ihre Experimentierfähigkeit vor 14 Jahren ebenfalls nicht so toll gefunden. Vor allem, da sie ordentlich in den Farbtopf gegriffen habe. „Ich hatte richtig schwarze Panda-Augen“, erzählt sie. Einen Look, den sie heute noch toll finde und inzwischen als edlere, dezentere Version trage. Jetzt seien ihre Eltern aber stolz auf das, was sie mache. Ihre eineiige Zwillingsschwester Eda dagegen sei, was Make-up angeht, das genaue Gegenteil von ihr. Während Seda Yüksel, je nach Stimmung, mit einem glamourösen Make-up zur Diva werden kann, liebt es ihre Schwester dezent. „Sie schminkt sich nur mit Concealer und Wimperntusche.“

„Ich bin stolz auf mich“

Bereits als Kind wusste die heute 29-Jährige, dass sie als Erwachsene beruflich etwas Kreatives machen und nicht im Büro sitzen möchte. 2015 wollte sie in Berlin an der renommierten „Make-up Designory“ einen sechswöchigen Kurs als Make-Up-Artist belegen, um in dieser Branche zu arbeiten. Doch um diesen zu bezahlen, brauchte Yüksel Geld. Sie nahm mehrere Jobs an, um die Qualifikation für ihren Traumberuf zu finanzieren. Sie sparte ihre Gage für Auftritte mit ihrer Ukulelen-Band, arbeitete ehrenamtlich in einem Café, wo sie Trinkgeld bekam, jobbte in einem Kleidungsgeschäft, hatte eine Putzstelle und arbeitete nebenher als Freelancer. „Das war ein richtig langer Weg“, sagt sie. „Aber ich bin stolz auf mich.“ Letztendlich gelang es ihr, genug Geld anzusparen, um den Kurs zu zahlen. Mit dem Abschluss in der Tasche ging es mit der Karriere als mobile Make-up-Artistin so richtig los.

Kürzlich nahm sie an dem Wettbewerb European Make-up Awards Expert zum Thema „Spirit of Soul“ in Düsseldorf teil. Die Mannheimerin wurde Zweite. Beworben hatte sie sich dafür schon im Januar 2020. Eigentlich hätte der Wettbewerb bereits vor zwei Jahren stattfinden sollen. „Doch dann ist Corona gekommen.“ Zusammen mit zehn anderen Teilnehmern musste sie nun innerhalb von 40 Minuten ein komplettes Make-up mit Grundierung, Augen-Make-up und Lippenfarbe auf das Gesicht eines Models zaubern. Eine Jury nahm den Prozess immer wieder unter die Lupe, zudem beobachteten Zuschauer das Prozedere.

„Ich war tatsächlich nicht aufgeregt“, erzählt Yüksel. Für ein Make-Up benötige sie in der Regel rund 30 Minuten. Mit der Zeit sei sie daher gut zurechtgekommen. Dennoch hätten ihre Hände zwischendurch mal ein wenig gezittert. Über den zweiten Platz habe sie sich einerseits sehr gefreut. Andererseits sei sie sehr ehrgeizig und wolle ganz nach oben. Daher werde sie sich nächsten Jahr erneut bewerben.

Die 29-Jährige schminkt inzwischen häufig Prominente, etwa Models bei Fotoshootings. Sie ist seit drei Jahren als Make-up-Artist dabei, wenn die „The Voice of Germany“-Tour unterwegs ist. Zu ihren Kundinnen und Kunden gehören jedoch auch Personen, die nicht im Rampenlicht stehen, etwa Bräute oder wenn ein festlicher Anlass bevorsteht. Für Yüksel macht es keinen Unterschied, ob ein Star oder ein Nicht-Promi auf ihrem Stuhl sitzt. Die Freiberuflerin möchte für jeden, den sie mit dem Pinsel verschönert, den besten Look finden, der nicht nur die Vorzüge unterstreicht, sondern auch zum Charakter passt. Einer Frau, die es lieber natürlich mag, würde sie daher keine knallroten Lippen oder dramatische Smokey Eyes schminken, auch wenn es ihr stehen würde. Im Gegenzug könnte dieses Make-up bei Frauen mit extrovertierter Art wunderbar passen.

Bei sich selbst ist Seda Jane nach eigener Aussage nicht festgelegt. „Ich habe keinen Signature-Look“, sagt sie. Je nach Laune schminke sie sich mal mit bunten Farben, aber an anderen Tagen dagegen zurückhaltender. Eine Künstlerin, die sie gern mal schminken würde, ist Selena Gomez. „Sie ist immer gut geschminkt, nie zu viel, aber auch nicht zu wenig“, schwärmt sie. „Selena Gomez ist eine außergewöhnlich schöne Frau.“