Mannheim. Es wird keine Skatehalle geben. Zumindest vorerst nicht. Die Hoffnung, dass Skateboarder, Scooter- und BMX-Fahrer schon bald ein Dach über dem Kopf haben, um auch im Winter ihrem Sport nachgehen zu können, endet mit einer spröden Kalkulation des Investors Cliff Rohrbach: Für den Betrieb sei jährlich ein sechsstelliger Betrag notwendig – und den müsse die Stadt beisteuern, sonst lohne sich das Geschäft für ihn nicht. Das wirft sämtliche Pläne über den Haufen. Danach sollte die Stadt ein Grundstück zur Verfügung stellen, das Rohrbach, Architekt und Inhaber der „Freestyle Academy“ in Rutesheim bei Stuttgart, dann bebaut. Von jährlichen Fehlbeträgen, für die Mannheim einspringen muss, war bislang nicht die Rede, wie Uwe Kaliske, Leiter des Fachbereichs Sport und Freizeit, betont: „Das war nicht das, womit wir an den Start gegangen sind.“

Profi Julian-Benedikt Berger in einer Indoorhalle.

In einer Informationsvorlage, die bereits am 11. Februar an die Mitglieder des Gemeinderates und den Sportausschuss ging, heißt es wörtlich, dass der Betrieb „bei optimistischer Einschätzung einen jährlichen Fehlbetrag im sechsstelligen Bereich ausweisen würde“. Wenn die Stadt nicht bereit sei, dieses Defizit auszugleichen, mache für ihn eine Investition in Mannheim keinen ökonomischen Sinn, wird Rohrbach zitiert. Die Folge: „Daher hat die Verwaltung die Gespräche mit dem Investor beendet.“ Denn die Förderung eines privatwirtschaftlichen Betriebs entspreche weder den sportpolitischen Zielen der Stadt Mannheim noch der ursprünglichen Idee. „Wenn wir die Halle hätten mitbetreiben wollen, wären wir ganz anders an die Sache herangegangen, und dann hätten wir das auch ausschreiben müssen“, betont Kaliske.

Für die Szene ist das indes ein herber Rückschlag, vor allem für SAM, die Initiative „Skater aus Mannheim“, ein Zusammenschluss von Kindern, Jugendlichen und jungen Menschen, die sich für den Bau von Skateparks in Mannheim einsetzt. Im Herbst 2019 war es SAM gelungen, eine "Multiskate-Halle" auf die Liste der Ideen für den Beteiligungshaushalt zu setzen, die Bürger stimmten ab und die Halle kam auf Platz 10. Damit war die Verwaltung am Zuge, ein Grundstück zu suchen. Fündig wurde man am Ende im neuen Taylor-Business-Park auf der Vogelstang; die Stadt war bereit, dem Investor das Gelände im Rahmen eines Erbbauvertrages anzubieten. Doch der rechnete noch einmal nach, kaum zu dem Schluss, dass ein gewinnbringender Betrieb nicht möglich sei und die Stadt das Defizit ausgleichen solle. Damit war das Thema durch.

Die Enttäuschung ist nun groß, auf Seiten der Kinder und Jugendlichen, aber auch auf Seiten der Politik, die fraktionsübergreifend den Bau einer Halle unterstützt hatte. "Die letzten Gespräche haben schon Hoffnungen auf eine rasche Umsetzung einer Mannheimer Skatehalle gemacht", sagt etwa Grünen-Gemeinderätin Nina Wellenreuther. "Gerade für die Jugendlichen wäre das eine gute Sache gewesen. Schade, dass die Finanzierung über den Investor geplatzt ist", ergänzt Birgit Reinemund, FDP-Stadträtin. Andrea Safferling von der SPD-Gemeinderatsfraktion betont, dass die Kinder und Jugendlichen viel Herzblut in die Sache gesteckt hätten. Zugleich ist aber auch klar: Die Forderung des Investors ist nicht tragaber und war auch anders kommuniziert worden.

Wie es nun weitergeht? Die Kinderbeauftragte der Stadt, Birgit Schreiber, will in einem ersten Schritt in einer virtuellen Gesprächsrunde mit den Betroffenen das Ergebnis diskutieren. Die Skatehalle soll Thema bleiben, auf absehbare Zeit werden sich Skateboarder, Scooter- und BMX-Fahrer aber mit den Außenanlagen begnügen müssen.