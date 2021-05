Aus der Jacke Geldbörse gestohlen - Zeugen gesucht

Mannheim. Ein 80-Jähriger ist am Dienstag zwischen 17 und 18 Uhr Opfer eines Taschendiebs in einem Einkaufsmarkt in der Relaisstraße auf der Rheinau geworden. Unbekannte stahlen laut Polizei seine Geldbörse aus der Jackentasche und erbeuteten rund 85 Euro, Ausweisdokumente und eine EC-Karte. Das Polizeirevier Neckarau bittet Zeugen, sich unter Tel. 0621/83 39 70 zu melden.

Um sich vor Taschendiebstahl zu schützen, rät die Polizei: Nehmen Sie nur so viel Bargeld und Zahlungskarten mit wie nötig. Tragen Sie Bargeld und Zahlungskarten in verschiedenen, verschlossenen Innentaschen. Tragen Sie Ihre Tasche immer mit der Verschlussseite zum Körper. Achten Sie im Gedränge auf die Wertsachen.

Tipps gibt es unter www.polizei-beratung.de/fileadmin/Medien/023-FB-Schlauer-gegen-Klauer.pdf.