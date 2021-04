Wir haben noch schöne Geschichten zur deutsch-französischen Freundschaft. Hier sind zwei weitere:

Brigitte Hauser, Weisenheim

Die Partnerschaft zwischen St. Gengoux-le-National in Burgund und Weisenheim am Berg in der Pfalz besteht seit 1988. Zur Zehnjahrfeier wurde ein Buch über die Jumelage erstellt. Hier ist eine Anekdote daraus: „. . .wussten Sie, dass Melanie Linner (16 Jahre), als sie das erste Mal ihren Gastgeber, Herrn Castagnon, in Burgund sah, anfing zu weinen und dass sie heute die engsten Freunde sind? Sie war nämlich bei der Gründung der Partnerschaft als Weisenheimer Weinprinzessin mitgefahren und sollte nun mit einem ihr völlig unbekannten Herrn mitgehen. Mr. Castagnons war allein gekommen, weil seine Frau zu Hause das Essen vorbereitete und die kleinen Kinder versorgte. Erst nach langem Zureden war Melanie bereit, in die fremde Familie zu gehen, die sie heute mindestens einmal im Jahr sieht und die jetzt auch Paten bei ihren Kindern geworden sind.

Ingrid Mücke, Mannheim

Ich nahm 1960 als Schulsprecherin des Liselotte-Gymnasiums an der Eröffnung der Städtepartnerschaft Mannheim – Toulon teil. Am Rathaus begrüßte uns der Bürgermeister, und ich war sehr stolz, mit ihm im Citroen DS („Göttin“) zu meiner Gastfamilie zu fahren. Am nächsten Tag zum zweiten Treffen war ich die Letzte, die gebracht wurde, und zwar im ältesten und klapprigsten 2 CV („Ente“), den ich je gesehen hatte und in den ich niemals hatte einsteigen wollen, wie ich zuvor getönt hatte. Das Gelächter war natürlich riesig! 1963 war ich als Au Pair bei einer Familie in Paris. Im August fuhren wir ins Chalet bei Chamonix, wo noch andere Pariser Familien ihre Ferien verbrachten. Mit einer Kinderschar versteckten wir uns auf dem Dachboden und spielten Tierlaute raten. Aus meinem Versteck machte ich „muh“, und wie im Chor riefen alle: C’est Ingrid! Ich wollte wissen, warum das so einfach zu raten war, und erfuhr: Französische Kühe machen „moeh“!