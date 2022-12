Aus dem Auto gestürzt

Unfall nach Streit: Das Geschehen liegt bereits einige Zeit zurück, aber im Zuge der Ermittlungen hätten sich neue Fragen ergeben, so die Polizei. Deshalb startet sie einen Aufruf, bei dem Zeugen eines Vorfalls vom 25. November, 18.30 Uhr, gefragt sind.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Rhenaniastraße, im Kreuzungsbereich des Edinger Riedwegs, stritt sich ein Paar, das in einem Mercedes Jeep unterwegs war. Infolge des Streits, so die Polizei, stürzte die 37-jährige Beifahrerin aus dem Auto und blieb verletzt auf der Straße liegen. Zuvor habe das Fahrzeug zunächst fast bis zum Stillstand heruntergebremst und dann unerwartet beschleunigt, als die 37-Jährige den Wagen verlassen wollte. Infolge des Sturzes sei die Frau zunächst bewusstlos gewesen.

Es kamen ihr zahlreiche Passanten zur Hilfe und alarmierten den Rettungsdienst, auch der Mercedesfahrer kam an die Unfallstelle zurück und hielt sich dann dort auf. Wer den Unfall beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Polizeiposten Mannheim-Rheinau zu melden unter 0621/87 68 20. pol/bhr