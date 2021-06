August Mehl gestorben

Er war die wohl bekannteste Institution im Mannheimer Stadtteil Schönau: August Mehl. Der engagierte 79-Jährige verstarb am Donnerstag im Krankenhaus. Um ihn trauern seine Töchter Ulrike, Susanne und Stefanie mit ihren Familien.

Das Ehrenamt stand für August Mehl stets im Zentrum: Von 1988 bis 2008 war er Vorsitzender der Kultur- und Interessengemeinschaft (KIG) Schönau, einer Dachorganisation zahlreicher Gruppen und Vereine des Vororts. Für seinen Stadtteil setzte er sich in vielen Belangen ein: In einem Brief an den damaligen Oberbürgermeister Gerhard Widder regte er an, den Marktplatz nach der SPD-Landtagsabgeordneten Lena Maurer zu benennen, was der Gemeinderat 1992 beschloss. Für die Sanierung des Siedlerheims legte er den Grundstein. 2002 erhielt er von Widder die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg – eine von vielen Auszeichnungen.

Mehl hatte stets ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte seiner Mitmenschen: Er war nicht nur lange als SPD-Bezirksbeirat aktiv, sondern engagierte sich auch in vielen Vereinen, beispielsweise der Bürgerinitiative BISS, der Karnevalgesellschaft Grün-Weiß oder im TSV. Sein Leben änderte sich im September 2020, als seine Frau Ursula starb, deren Grab er täglich besuchte. Als Mensch mit Ecken und Kanten polarisierte Mehl durchaus. Doch ohne ihn wäre die Schönau nicht das, was sie heute ist: Jahrzehntelang hat er für seinen Stadtteil gekämpft und dessen Ruf gehörig aufpoliert. eng/baum