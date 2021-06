Aufzeigen, wie Menschen sich in der Stadt bewegen

Hier mal einen QR-Code scannen, dort einen Straßennamen eingeben und sich die Route anzeigen lassen – viele alltägliche Dinge erledigen wir immer mehr digital. 2019 wurde der Digitaltag von der Initiative „Digital für alle“ ins Leben gerufen, vor einem Jahr fand er zum ersten Mal statt. Hinter der Initiative stehen 27 Organisationen, einen Beitrag anmelden können Vereine, Unternehmen, Institutionen, sogar Privatpersonen. In diesem Jahr startete der Digitaltag mit mehr als 2000 Aktionen, die teils online, teils vor Ort stattfanden.

Konzept Smart City

In Mannheim ging es um die Entwicklung zur sogenannten Smart City, dies bedeutet, dass moderne Technologien aus verschiedenen Bereichen wie Mobilität, Energie oder Stadtplanung so miteinander vernetzt werden, dass die Lebensqualität der Bewohner und die Nachhaltigkeit steigen. Das staatlich geförderte Konzept zur Smart City, das in Mannheim unter dem Namen „sMArt roots“ läuft, wurde in einem Livestream vorgestellt von Robert Thomann, Smart-City-Chef und Innovationsmanager der MVV. Die Basis bilden eine Daten- und eine Kommunikationsplattform, hinzu kommt eine Strategie. Die Umsetzungsziele lauten Klimaresilienz, Ressourceneffizienz und Mobilitätstransparenz.

Ein Screenshot der App „Stadt-Land- Datenfluss“. © Katja Geiler

Doch gerade das Thema Daten ist äußerst sensibel, denn einerseits werden die Daten der Nutzerinnen und Nutzer benötigt, wie zum Beispiel der Standort, wenn man sich einen Weg anzeigen lassen möchte. Andererseits will man Datenmissbrauch verhindern. „Datenschutz und Sicherheit müssen gewährleistet sein“, sagte Thomann. „Daten sind das Gold des 21. Jahrhunderts.“ Die Mobilitätstransparenz, also wie Menschen sich in der Stadt bewegen, zeige zum Beispiel, was für die Stadtplanung der Zukunft wichtig sei.

Auf der Kommunikationsplattform sollen die unterschiedlichsten Akteure zusammentreffen, von Bürgern bis hin zu Fachleuten, schließlich soll ein Austausch über Workshops, Online-Plattformen, Bürger- und Expertenforen stattfinden. Die Präsentation der Strategie soll unter anderem auf der Buga in Form eines Erlebnispavillons vorgestellt und erlebbar gemacht werden.

Im Anschluss an den Vortrag stellte Leonie Lehmann, Referentin für virtuelle Bildung an der Abendakademie, die App „Stadt-Land-Datenfluss“ vor, die vom Deutschen Volkshochschulverband im Rahmen der „Initiative Digitale Bildung“ entwickelt wurde, Schirmherrin ist Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die App soll die Nutzer für den Wert von Daten in einer digitalisierten Welt sensibilisieren, dabei ist sie aufgebaut wie ein Spiel.

Es gibt mehrere Bereiche, wie zum Beispiel Wissensbasis, Arbeit oder Gesundheit. Durch das Anschauen von kleinen Info-Filmen und das Beantworten von Fragen kann man sich die ursprünglich graue Stadt bunt spielen.

