Auftaktveranstaltung der kommunalen Wärmeplanung in Mannheim

Mannheim. Das Ziel einer klimaneutralen Wärmeversorgung ist von hoher Bedeutung auf dem Weg zur Klimaneutralität 2030. Preissteigerungen aufgrund der geopolitischen Lage und Ankündigungen auf politischer Ebene machen das Thema für die Mannheimer Haushalte drängender denn je. Darauf verweist die Stadt in einer Mitteilung. Mit der „Kommunalen Wärmeplanung“ erarbeitet die Stadt nach eigenen Angaben ein wirkungsvolles Konzept, wie für alle Haushalte in Mannheim der Weg hin zu klimaneutraler, aber dennoch bezahlbarer Wärmeversorgung aussehen kann. Über diesen Prozess, konkrete Inhalte, erste Ergebnisse und die nächsten Schritte möchte die Stadt die Bürgerinnen und Bürger informieren und deren Ideen und Anregungen aufnehmen.

Ebenso werden der Mitteilung zufolge bereits gute in Umsetzung befindliche Beispiele vorgestellt. Zudem erhalten Interessierte Informationen über Förderprogramme der Stadt, wie beispielsweise die Abwrackprämie für Öl- und Gasheizungen oder finanzielle Unterstützung bei der energetischen Sanierung. Die Stadt lädt die Bürger zur Auftaktveranstaltung der kommunalen Wärmeplanung ein. Diese findet am Dienstag, 21. März, von 18 bis 19.30 Uhr im Vortragssaal im Mafinex (Julius-Hatry-Straße 1) statt. Eine Voranmeldung ist nicht zwingend erforderlich, wäre aber für die Vorbereitung hilfreich. Hier genügt eine kurze Mail an Nils Poker (nils.poker@mannheim.de)