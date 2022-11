Auftakt auf Münzplatz

Auf dem Münzplatz zwischen Q 6 und Q 7, vor sowie in der Gaststätte „Oh Julia“ feiert der Feuerio am Freitag, 11. November, den Auftakt der Fasnachtskampagne. Mannheims größte und älteste Karnevalsgesellschaft lädt dazu ab 19 Uhr ein. Dabei werde man „ein ungezwungenes und kurzweiliges Programm präsentieren“, so der Verein. Gardisten und Gardemädchen stehen Spalier, und auf den Gongschlag um 19.11 Uhr wird das von der Brauerei Eichbaum spendierte Bierfass durch Feuerio-Präsident Bodo Tschierschke gemeinsam mit dem noch amtierenden Stadtprinzen Naro I. angestochen. Der Regent von 2020 ist – da wegen der Corona-Pandemie zwei Jahre lang kein Nachfolger inthronisiert wurde – immer noch im Amt. Die „Drei Prinzen“ (Stefan Hoock, Stefan Rinklef, Roberto Troncone) wollen musikalisch die Kampagne einsingen. Der Eintritt ist frei. Den neuen Stadtprinzen für die anstehende Kampagne wird der Feuerio traditionell beim Weißen Ball am Samstag, 14. Januar, inthronisieren. Kartenreservierungen für diese und weitere Veranstaltungen sind unter www.feuerio.de möglich.

Die „Fröhlich Pfalz“ feiert morgens um 11.11 Uhr in ihrem Vereinsheim, Galvanistraße 10, bei einem Weißwurstfrühstück. pwr