Aufruf zur Earth Hour

Die Klimaschutzagentur ruft zur Beteiligung an der Earth Hour am Samstag, 25. März, auf. Zwischen 20.30 bis 21.30 Uhr gehen an diesem Tag weltweit die Lichter aus. Auch wenn durch die außerordentliche energiepolitische Lage die Lichter zahlreicher Gebäude und Sehenswürdigkeiten ohnehin ausbleiben, ist es aus Sicht der Initiatoren umso wichtiger, gemeinsam für mehr Klimaschutz einzustehen. Und so werden am Samstag auch in Mannheim zahlreiche öffentliche Gebäude, Sehenswürdigkeiten und Geschäfte die Beleuchtung ausschalten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Anlässlich der diesjährigen Earth Hour nutzt die Klimaschutzagentur die Infografik des britischen Klimaforschers Ed Hawkins, um stadtweit auf die Klimaveränderung aufmerksam zu machen. Die 140 roten und blauen Erwärmungsstreifen wurden im öffentlichen Raum als auch in den sozialen Medien von Unternehmen, Einzelpersonen und öffentlichen Einrichtungen mit ganz unterschiedlichen Ideen umgesetzt.

So zum Beispiel an der Straßenbahnhaltestelle Kunsthalle am Hauptbahnhof oder in der Zentralbibliothek Mannheim, die eine eigene Buchausstellung zu diesem Thema gestaltet hat. Eine Bildergalerie, die die verschiedenen Ideen zeigt, ist unter www.klima-ma.de zu sehen.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Neckar-Bergstraße Bekenntnis zur „Earth Hour“ - auch wenn das Licht schon aus ist Mehr erfahren

Fotos der eigenen Umsetzung können per Mail an info@klima-ma.de gesendet werden oder mit dem Hashtag #showyourstripes mit der Verlinkung @klimaschutzagentur.mannheim auf Instagram und Facebook geteilt werden. Unter den kreativsten Umsetzungen werden nachhaltige Preise verlost. Wer Fragen hat, kann sich auch telefonisch unter 0621/862 484 10 an die Klimaschutzagentur wenden. red