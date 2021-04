Aufruf zum Testen für Moscheebesucher - Angebote vor Abendgebete werden ausgeweitet

Mannheim. Der Arbeitskreis der Islamischen Gemeinden (AKIG) in Mannheim erklärt mit dem Beginn des Fastenmonats Ramadan am Dienstag, dass sich Gläubige vor dem Moscheebesuch auf das Coronavirus testen lassen sollen. „Der Schutz unserer Gemeindemitglieder ist für uns wichtig, mit dem freiwilligen Testen schützen wir uns und andere vor unerkannten Infektionen,“ wird Khalil Khalil, Sekretär des AKIG, in einer Pressemitteilung der Stadt zitiert. In zahlreichen Moscheen in Mannheim sollen Testangebote vor den Abendgebeten im Fastenmonat Ramadan geschaffen werden. Wer bereits einen aktuellen negativen Test hat, könne dies digital oder mittels einer ausgedruckten Bescheinigung nachweisen.

AdUnit urban-intext1

Bereits seit einigen Wochen gebe es kostenfreie Testmöglichkeiten vor dem Freitagsgebet, beispielweise an der Yavuz Sultan Selim Moschee oder auf der Hochstätt. Zudem bieten über 30 dezentrale Testzentren im Stadtgebiet – teilweise ohne vorherige Terminanmeldung – einen kostenfreien Schnelltest an.

Die Stadt unterstützt die Initiative ausdrücklich. So begrüßt Oberbürgermeister Peter Kurz das Vorgehen der AKIG, den Besuch des Abendgebetes mit dem Nachweis eines negativen Corona-Test zu verbinden. „Testen ist keine Garantie, kann aber vor unerkannten Infektionen schützen und ist damit neben dem Einhalten der AHA-L-Regeln ein wichtiger Baustein im Rahmen der Pandemie-Bekämpfung“, erklärte Kurz.