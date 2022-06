Aufruf zum Miteinander

Das Forum der Religionen Mannheim will ein deutliches Zeichen für ein friedliches Miteinander setzen: Am Mittwoch, 29. Juni, um 18 Uhr laden Vertreter und Vertreterinnen der christlichen Kirchen, der Moscheegemeinden, der jüdischen Gemeinde und der alevitischen Gemeinde zu einem interreligiösen Friedensgebet auf dem Marktplatz ein. Kombiniert wird dieser Aufruf für Toleranz und religiöses wie kulturelles Miteinander mit Musik und einer symbolischen Stärkung.

Da in diesem Jahr die Meile der Religionen nicht stattfinden wird, war es den Mitgliedern des Forums ein Anliegen, angesichts des Krieges in der Ukraine und an anderen Orten dieser Welt ein unübersehbares Signal zu senden. Das Friedensgebet wird von Petra Heilig (Katholische Kirche), Ilka Sobottke (Evangelische Kirche), Amnon Seelig (Jüdische Gemeinde), Zerno Ates (Alevitische Gemeinde) und Talat Kamran als Vertreter der Muslime in Mannheim gestaltet. Abgerundet wird das Friedensgebet mit dem Teilen von Brot, Datteln und Ayran. red