Mannheimer Morgen Plus-Artikel Evakuierung Aufregung in Mannheim-Neuostheim. Was die Freien Wähler jetzt über die Bomben wissen wollen

Stehen den Anwohnern in den Mannheimer Stadtteilen Feudenheim und Neuostheim weitere Evakuierungen ins Haus? Nach den Bombenfunden am Neckarufer wollen die Freien Wähler wissen, was die Stadtverwaltung dagegen unternimmt.