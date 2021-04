Auffahrunfall mit vier Autos - 10 000 Euro Schaden

Mannheim. Zu einem Auffahrunfall ist es am Montag gegen 7.25 Uhr in Käfertal auf der B38 in Fahrtrichtung Stadt gekommen. Eine 28-jährige VW-Fahrerin merkte nach Angaben der Polizei zu spät, dass die Fahrzeuge vor ihr verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsten und fuhr auf den BMW einer 26-Jährigen auf, die durch den Aufprall wiederum auf einen Skoda und einen Renault geschoben wurde.

Verletzt wurde niemand, der VW und der BMW waren jedoch nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden liegt bei rund 10 000 Euro.