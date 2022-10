Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen in Mannheim - zwei Personen leicht verletzt

Mannheim. Bei einem Auffahrunfall am späten Freitagabend sind in Mannheim zwei Personen leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben waren an dem Unfall auf der B38a auf Höhe der SAP-Arena in Fahrtrichtung Feudenheim drei Fahrzeuge beteiligt. Ein 35-jähriger Autofahrer befuhr die B38a und wollte auf die A 656 wechseln. Dabei übersah er den Rückstau auf dem Verzögerungsstreifen und fuhr auf einen langsam fahrenden VW auf. Dieser wurde wiederum auf einen Mini aufgeschoben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sowohl der 24-jährige Fahrer sowie die 29-jährige Beifahrerin des VWs klagten über Schmerzen im Nacken- und Hüftbereich. Eine medizinische Versorgung an der Unfallstelle war nicht von Nöten.

In Folge des Unfalls entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Das Fahrzeug des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abschleppt werden.